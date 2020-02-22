Hizan'da karla mücadele çalışmaları - Son Dakika

Hizan ilçesinde kar yağışının ardından karla mücadele çalışması başlatıldı.

İlçede bir süre önce etkili olan kar yağışının ardından, belediye, karayolları ve İlçe Özel İdaresi ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yürüttü.

Karla mücadele çalışmalarını inceleyen Kaymakam Mustafa Köleoğlu, yoğun yağışa ve elverişsiz hava şartlarına rağmen gece, gündüz yoğun çaba sarf eden ekiplere teşekkür etti.

Köleoğlu, "Onların varlığı devletimizin ne kadar güçlü olduğunun teminatı olarak vatandaşlarımıza güven veriyor. Karla mücadelede her türlü fedakarlığı göstererek vatandaşlarımızın rahatı için kendilerinden feragat eden tüm personelimize kolaylıklar diliyorum." ifadelerini kullandı.