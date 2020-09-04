Hizan'da Kovid-19 denetimi - Son Dakika

Bitlis'in Hizan ilçesinde yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.
Kaymakam Mustafa Köleoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Abdulkadir Yağar ve İlçe Emniyet Amiri Erbil Başar'ın katıldığı denetimlerde esnaf ve vatandaşlar salgına karşı uyarıldı.
Kaymakam Köleoğlu, iş yeri sahipleri ve çay bahçelerinde oturan vatandaşların maske, mesafe ve hijyen konusunda tedbirli olmalarını istedi, kurallara uyanlara teşekkür etti.
Haber Yayın Tarihi: 04.09.2020 15:47 - Kaynak: AA
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