Hizan'da Kovid-19 denetimi yapıldı - Son Dakika

Hizan'da Kovid-19 denetimi yapıldı

Bitlis'in Hizan ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.

Hizan'da Kovid-19 denetimi yapıldı, System.String[]

Bitlis'in Hizan ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.

İçişleri Bakanlığının "Koronavirüs Denetimleri" genelgesi kapsamında Hizan'da iş yerleri, market, alışveriş alanları, fırın, lokanta ve kafeler denetimdi.

Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek ve İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Abdulkadir Yağar ziyaretlerinde vatandaşlara Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında kurallara uyulması gerektiğini hatırlattı.

Çarşı merkezinde esnafla sohbet eden Kaymakam Yelek, kurallara uymayan vatandaşlara idari para cezası uygulanacağını söyledi.

Koronavirüs, Market, Bitlis, Hizan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 09:55 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hizan'da Kovid-19 denetimi yapıldı - Son Dakika

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