Hizan'da Kovid-19 denetimi yapıldı - Son Dakika

Denetimlerin artarak devam edeceğini belirten Yelek, denetimlerde sosyal mesafe, maske ve hijyen kullanımına dikkat edilmesi, iş yerlerindeki ürünlere asgari düzeyde temas edilmesi, işyerlerinde hijyen kurallarına uyulması konularında bilgilendirmelerde bulunduklarını aktardı.

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