Hizan'da Kovid-19 denetimi yapıldı - Son Dakika

Hizan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.
Kaymakam Muhammed İkbal Yelek, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Abdulkadir Yağar, İlçe Sağlık Müdürü Ensar Kızıldağ ile işyerini denetledi, vatandaşları kurallara uymaları konusunda uyardı.
Denetimlerin artarak devam edeceğini belirten Yelek, denetimlerde sosyal mesafe, maske ve hijyen kullanımına dikkat edilmesi, iş yerlerindeki ürünlere asgari düzeyde temas edilmesi, işyerlerinde hijyen kurallarına uyulması konularında bilgilendirmelerde bulunduklarını aktardı.
- Kaynak: AA
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