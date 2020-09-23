Hizan'da Kovid-19 kapsamında denetim yapıldı - Son Dakika

Bitlis'in Hizan ilçesinde ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimi yapıldı.

Tatvan Kaymakamı ve Hizan Kaymakam Vekili Tekin Erdemir'in talimatıyla yapılan denetimde, esnaf ve vatandaşların maske kullanımı ve sosyal mesafe kuralına uyup uymadıklarını kontrol edildi.

Ekipler, esnaf ve vatandaşa sosyal mesafe, temizlik ve maske uyarısında bulundu.

Denetime, İlçe Jandarma Komutanı Abdulkadir Yağar, İlçe Emniyet Amiri Erbil Başar ve kurum amirleri katıldı.