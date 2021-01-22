Hizan'da Kovid-19 vaka sayısı sıfırlandı - Son Dakika

Hizan'da Kovid-19 vaka sayısı sıfırlandı

22.01.2021 16:09
Hizan'da Kovid-19 vaka sayısı sıfırlandı, System.String[]

Bitlis'in Hizan ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı sıfırlandı.

Bitlis'in Hizan ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı sıfırlandı.

Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, yaptığı açıklamada, ilçede 14 Ocak'tan itibaren yeni vaka bulunmadığını bildirdi.

Yelek, "Değerli Hizanlı vatandaşlarımız, bugün itibarıyla da ilçemizde herhangi bir pozitif vaka bulunmamaktadır. Devletimiz tarafından hayata geçirilen sıkı tedbirlere harfiyen uymanız dolayısıyla hepinize ayrı ayrı teşekkür eder, temizlik maske ve mesafe kurallarına harfiyen uymaya devam etmemizin çok önemli olduğunu hatırlatmak isterim." ifadelerini kullandı.

Muhammed İkbal, Bitlis, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hizan'da Kovid-19 vaka sayısı sıfırlandı - Son Dakika


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