Hizan'da "Küçük Dokunuşlar" projesi hayata geçirildi - Son Dakika

Bitlis'in Hizan ilçesinde Fatma Aliye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından "Küçük Dokunuşlar" projesinin uygulanmasına başlandı.

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü'nün "Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerimizle Buluşuyor Projesi" kapsamında Hizan Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile "Küçük Dokunuşlar" projesi hayata geçirildi.

Kaymakam Muhammed İkbal Yelek, projenin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Öğrencilerin alalarıyla ilgili uygulama yapma imkanı bulduğunu belirten Yelek, "Toplumda kalıcı gönül köprüleri kurmaları, sosyal becerilerinin ve kendilerine olan güvenin geliştirilmesi, onlara sosyal ve kültürel alanda okulunu temsil etme bilinci kazandırılmasının hedeflendiği proje ile ders dışı zamanların verimli geçirilmesi sağlanmaktadır." dedi.