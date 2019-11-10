Son Dakika Haberleri: Hizan'da 'kültür ve sanat günleri' etkinliği
Son Dakika Güncel Hizan'da 'kültür ve sanat günleri' etkinliği

Hizan'da 'kültür ve sanat günleri' etkinliği

7 saat önce

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Hizan ilçesinde 'kültür ve sanat günleri' etkinliği kapsamında konser düzenlendi.

Hizan'da 'kültür ve sanat günleri' etkinliği, System.String[]

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Hizan ilçesinde 'kültür ve sanat günleri' etkinliği kapsamında konser düzenlendi.


Hizan Kaymakamlığı tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında Türk halk müziği sanatçılarından Sinan Erkeker ve Sercan Direk'i sahne aldı. Hizan'da olmaktan mutluluk duyduğunu söyleyen Erkeker ve Direk, "Bu tür etkinliklerin düzenlenmesine vesile olan Kaymakamımız Mustafa Köleoğlu'na teşekkür ederim" dedi.


Hizan Kültür Merkezinde düzenlenen konsere, Hizan Kaymakamı Mustafa Köleoğlu, Belediye Başkanı Cezail Aktaş, AK Parti İlçe Başkanı Ebubekir Çakmak, kurum amirleri ile birlikte çok sayıda vatandaş ve öğrenci katıldı. - BİTLİS

Bitlis, Hizan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 10:43 Kaynak: İHA
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