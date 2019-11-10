Hizan'da 'kültür ve sanat günleri' etkinliği

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Hizan ilçesinde 'kültür ve sanat günleri' etkinliği kapsamında konser düzenlendi.



Hizan Kaymakamlığı tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında Türk halk müziği sanatçılarından Sinan Erkeker ve Sercan Direk'i sahne aldı. Hizan'da olmaktan mutluluk duyduğunu söyleyen Erkeker ve Direk, "Bu tür etkinliklerin düzenlenmesine vesile olan Kaymakamımız Mustafa Köleoğlu'na teşekkür ederim" dedi.



Hizan Kültür Merkezinde düzenlenen konsere, Hizan Kaymakamı Mustafa Köleoğlu, Belediye Başkanı Cezail Aktaş, AK Parti İlçe Başkanı Ebubekir Çakmak, kurum amirleri ile birlikte çok sayıda vatandaş ve öğrenci katıldı. - BİTLİS