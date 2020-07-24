Hizan'da kurumlar arası koordinasyon toplantısı - Son Dakika

Bitlis'in Hizan ilçesinde İl Özel İdaresi birim müdürleri ve ilçe özel idare müdürlerinin katılımıyla koordinasyon toplantısı düzenlendi.

Kaymakam Mustafa Köleoğlu ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu'nun da katıldığı toplantıda, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde şeffaflık, tarafsızlık ilkelerine riayet edilmesi, kamu hizmetlerinin kalitesinin artırılması, iş ve işlemlerin verimli, hızlı ve etkin yürütülmesi için birimler arası koordinasyon sağlanması gibi konular ele alındı.

Ayrıca mesai saatleri, resmi yazışma kurallarına uyulması, kuruma ait taşıtların görev dışında kullanılmaması konularının değerlendirildiği toplantıya, genel sekreter yardımcıları, İl Özel İdaresi şube müdürleri ve 6 ilçe özel idare müdürü katıldı.