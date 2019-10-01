Son Dakika Haberleri: Hizan'da "Madde Bağımlılığına Hayır" semineri
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Hizan'da "Madde Bağımlılığına Hayır" semineri

28 dakika önce

Bitlis'in Hizan ilçesinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce kadınlara yönelik "Madde Bağımlılığına Hayır" semineri düzenlendi.

Hizan'da

Bitlis'in Hizan ilçesinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce kadınlara yönelik "Madde Bağımlılığına Hayır" semineri düzenlendi.

Hizan Kültür Merkezi'ndeki seminerde konuşan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde görevli psikolog Ahmet Erol, insanları alkol, sigara, uyuşturucu ve kumar gibi zararlı alışkanlıklara merak, özenti, taklit duyguları ile mutsuzluğun yönlendirdiğini söyledi.

Erol, şöyle konuştu:

"Zararlı alışkanlıkların sebepleri oldukça fazla. Cehalet, kötü arkadaş grupları, kötüleri taklit etme, ahlaki değerlerin zayıflaması, işsizlik, uyuşturucu madde karışımı ilaçların kullanımı, kutlama, eğlence partileri, stres, amaçsızlık, ümitsizlik, geçimsizlik ve bir defa denemekten bir şey olmaz gibi düşüncelerin zararlı alışkanlıklara sebebiyet veriyor."

Seminer, soru cevap bölümüyle devam etti.

Bitlis, Hizan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 09:38 Kaynak: AA
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