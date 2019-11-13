Hizan Müftülüğünce "Mevlid-i Nebi" etkinlikleri kapsamında "Peygamberimiz ve Aile" konulu konferans düzenlendi.

Kültür Merkezindeki program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Etkinlikte konuşan İlçe Müftüsü Murat Demir, "Yüce rabbimizin en güzel nimetlerinden olan aile insanoğluna huzur ve sükunet veren, çocuklar ve temiz rızıklarla güzelleşen kutsal bir birlikteliktir. Aile, rabbimizin yeryüzündeki ayetlerinden biri olup onun rahmeti ile sevgi, saygı, şefkat ve muhabbete erişen bir kurumdur." dedi.

Bitlis Eren Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Görevlisi Muhammed Zahit Kuldaş'ın konuşmacı olarak katıldığı programa Kaymakam Mustafa Köleoğlu, Belediye Başkanı Cezail Aktaş, İl Müftüsü Feysal Geylani, Ak Parti İlçe Başkanı Ebubekir Çakmak, kurum amirleri ve vatandaşlar da katıldı.