Hizan'da mezralar yola kavuşturuluyor - Son Dakika

Bitlis'in Hizan ilçesinde Özel İdare ekipleri, en ücra yerlerdeki mezralara yol hizmeti götürüyor.

İlçeye 50 kilometre mesafedeki Meydan köyü Üçkardeş mezrası da İlçe Özel İdare ekiplerinin çalışması sonucu yola kavuştu.

Meydan Köyü Muhtarı Osman Uras, gazetecilere yaptığı açıklamada, mezraya yol hizmeti götüren Kaymakamlığa ve Özel İdare ekiplerine teşekkür etti.

Mezra sakinlerinin daha önce patika yolları kullanarak evlerine gittiğini anlatan Uras, "Üçkardeş mezramızda 6 hane bulunuyor. Burada yaşayanlar at sırtında evlerine gidebiliyordu. Kaymakamımız ve Özel İdare ekiplerinden Allah razı olsun. Allah devletimize zeval vermesin. Yol hizmeti sayesinde büyük bir sıkıntıdan kurtulduk." dedi.

Köylülerden Tacettin Çoban ise mezralarına ilk kez yol hizmeti getirildiğini belirterek, "Allah devletimizden razı olsun, Şuana kadar bütün ihtiyaçlarımızı at ve katır sırtında taşıyorduk. Her yere arabalar gidiyorken biz hala patika yolları kullanıyorduk. Şimdi yolumuz açıldı. Emek verenlere teşekkür ederiz." diye konuştu:

Soğuksu Şantiye Şefi Osman Gönder de Kaymakamlığın desteğiyle tüm mezraların yola kavuşturulması için çaba gösterdiklerini belirtti.