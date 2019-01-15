Son Dakika Haberleri: Hizan'da Okullara Kar Tatili

Hizan'da Okullara Kar Tatili

1 saat önce

BİTLİS'in Hizan ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle, ilk ve orta dereceli okullar bugün tatil edildi.

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BİTLİS'in Hizan ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle, ilk ve orta dereceli okullar bugün tatil edildi.

Hizan ilçesinde 2 gündür etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle bugün ilk ve orta dereceli okullarda eğitim ve öğretime ara verildiği belirtildi. - Bitlis

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 08:50 Kaynak: DHA

Bitlis, Hizan, Güncel
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