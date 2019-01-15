Hizan'da Okullara Kar Tatili
1 saat önce
BİTLİS'in Hizan ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle, ilk ve orta dereceli okullar bugün tatil edildi.
BİTLİS'in Hizan
ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle, ilk ve orta dereceli okullar bugün tatil edildi.
Hizan ilçesinde 2 gündür etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle bugün ilk ve orta dereceli okullarda eğitim ve öğretime ara verildiği belirtildi. - Bitlis
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 08:50 Kaynak: DHA
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