Son Dakika Haberleri: Hizan'da "Peygamberimiz ve Aile" konferansı
Son Dakika Güncel Hizan'da 'Peygamberimiz ve Aile' konferansı - Son Dakika

Hizan'da "Peygamberimiz ve Aile" konferansı

6 saat önce

i Nebi Haftası nedeniyle "Peygamberimiz ve Aile" konulu bir konferans düzenlendi.

Hizan'da

i Nebi Haftası nedeniyle "Peygamberimiz ve Aile" konulu bir konferans düzenlendi.


Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda konuşan İlçe Müftüsü Murat Demir, "Yüce Rabbimizin en güzel nimetlerinden olan aile, insanoğluna huzur ve sükunet veren, çocuklar ve temiz rızıklarla güzelleşen kutsal bir birlikteliktir. Aile, Rabbimizin yeryüzündeki ayetlerinden biri olup onun rahmeti ile sevgi, saygı, şefkat ve muhabbete erişen bir kurumdur" dedi.


Kültür Merkezinde gerçekleştirilen konferansa konuşmacı olarak katılan Bitlis Eren Üniversitesi Genel Sekreteri ve İslami İlimler Fakültesi Öğretim Görevlisi Muhammed Zahit Kuldaş ise, Peygamber Efendimizin bize bıraktığı iki emanet olduğunu belirterek, "Bunlardan biri Kur'an-ı Kerim, diğeri sünnetidir" diye konuştu.


Programa Hizan Kaymakamı Mustafa Köleoğlu, Belediye Başkanı Cezail Aktaş, Bitlis İl Müftüsü Feysal Geylani, İlçe Müftüsü Murat Demir, AK Parti İlçe Başkanı Ebubekir Çakmak, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Programın ardından Kaymakam Mustafa Köleoğlu tarafından konuşmacı Muhammed Zahit Kuldaş'a plaket ve hediye verildi. - BİTLİS

Murat Demir, Bitlis, Hizan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 02:40 Kaynak: İHA
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