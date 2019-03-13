Hizan'da Sağlıkevi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu Açıldı

Hizan Sağlık Müdürlüğünce yaptırılan Sağlıkevi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu törenle hizmete açıldı.

Hizan Sağlık Müdürlüğünce yaptırılan Sağlıkevi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu törenle hizmete açıldı.



Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Bülent Hamitoğlu, törende yaptığı konuşmada, sağlık alanında kullanılacak binayı hizmete sunmaktan mutlu olduklarını belirterek, "Bu noktada başta hükümetimiz ve emeği geçen değerli vekillerimize, İl Sağlık Müdürüne teşekkür ederiz. Allah hayırlı uğurlu etsin." dedi.



AK Parti Bitlis Milletvekili Vahit Kiler de kentin sağlık alanında ilerleme kaydettiğini vurgulayarak, "Bir sağlık ocağı ve bir pratisyen hekim varken şimdi hastanemizde 20 doktor görev yapıyor. Aile hekimi, çocuk doktoru, dahiliye doktoru, diş hekimleri ve pratisyen doktorlarımızla hizmet ediyoruz. Geçen hafta Hizan'ımıza donanımlı iki ambulans gönderdik. Hastanemizi tadilata alıp daha modern hale getireceğiz." diye konuştu.



Törene AK Parti İl Başkanı Engin Günceoğlu, AK Parti İlçe Başkanı Ebubekir Çakmak, AK Parti Hizan Belediye Başkan adayı Arif Taylan, İl Sağlık Müdürü Koray Okur ve İl Sağlık Müdür Yardımcısı Fatih Kurt da katıldı.

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