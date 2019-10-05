Hizan'da "şehitlere saygı ve gazilik konferansı"
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Bitlis'in Hizan ilçesinde "şehitlere saygı ve gazilik konferansı"düzenlendi.İlçe Jandarma Komutanlığı ile Muharip ve Malul Gazi dernekleri tarafından Kültür Merkezinde gerçekleştirilen konferansa öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 02:12 Kaynak: AA
Bitlis'in Hizan ilçesinde "şehitlere saygı ve gazilik konferansı"düzenlendi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ile Muharip ve Malul Gazi dernekleri tarafından Kültür Merkezinde gerçekleştirilen konferansa öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.
Konferansta gazilik ve şehitliğin kutsallığıyla ilgili bilgiler aktarıldı.
Konferansa Kaymakam Mustafa Köleoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Fatih Türkmen, Belediye Başkanı Cezail Aktaş, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı.
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