Son Dakika Haberleri: Hizan'da "şehitlere saygı ve gazilik konferansı"
Son Dakika Güncel Haber

Hizan'da "şehitlere saygı ve gazilik konferansı"

4 dakika önce

Bitlis'in Hizan ilçesinde "şehitlere saygı ve gazilik konferansı"düzenlendi.İlçe Jandarma Komutanlığı ile Muharip ve Malul Gazi dernekleri tarafından Kültür Merkezinde gerçekleştirilen konferansa öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Hizan'da

Bitlis'in Hizan ilçesinde "şehitlere saygı ve gazilik konferansı"düzenlendi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ile Muharip ve Malul Gazi dernekleri tarafından Kültür Merkezinde gerçekleştirilen konferansa öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Konferansta gazilik ve şehitliğin kutsallığıyla ilgili bilgiler aktarıldı.

Konferansa Kaymakam Mustafa Köleoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Fatih Türkmen, Belediye Başkanı Cezail Aktaş, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı.

Jandarma, Bitlis, Hizan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 02:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan, Hakan Çavuşoğlu'nun oğluyla çektirdiği fotoğrafı "Anlaşıldı" notuyla paylaştı
Deprem sonrası telsiz satışları 3 kat arttı 2 askerin şehit düştüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı! Sözünü tutan belediye başkanı, belediyeye halk otobüsüyle gitti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2019 14:17:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hizan'da "şehitlere saygı ve gazilik konferansı"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]