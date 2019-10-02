Hizan'da trafik kazası: 2 yaralı
1 saat önce
Bitlis'in Hizan ilçesinde, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 08:54 Kaynak: AA
Bitlis'in Hizan ilçesinde, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezinden Kolludere köyüne giden Münir Gencer yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil Horoz Dere mevkisinde şarampole devrildi.
Kazada sürücü Gencer ile babası Bekir Gencer yaralandı.
Vatandaşların yardımıyla otomobilden çıkarılan yaralılar ambulansla Hizan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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