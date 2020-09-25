Hizan'da TYP kuraları çekildi - Son Dakika

Bitlis'in Hizan ilçesinde Toplum Yararına Program kapsamında istihdam edilecek 65 kişi kurayla belirlendi.
İŞKUR İlçe Müdürlüğü aracılığıyla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki okullarda istihdam edilecek adaylar için kültür merkezi salonunda noter huzurunda kura çekildi.
İl Milli Eğitim Müdürü Cemalettin Güngör'ün de katıldığı kurada programa başvuran 755 kişi arasından seçilen 65 kişi, önümüzdeki günlerde işe başlayacak.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 17:23 - Kaynak: AA
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