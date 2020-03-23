Hizan'da 'Vefa Sosyal Destek Grubu' görev başında - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hizan'da 'Vefa Sosyal Destek Grubu' görev başında - Son Dakika

Hizan'da 'Vefa Sosyal Destek Grubu' görev başında

6 saat önce

Bitlis'in Hizan Kaymakamlığı öncülüğünde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu, yeni tip korona virüs nedeniyle sokağa çıkmalarına kısıtlama getirilen vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor.

Hizan'da 'Vefa Sosyal Destek Grubu' görev başında, System.String[]

Bitlis'in Hizan Kaymakamlığı öncülüğünde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu, yeni tip korona virüs nedeniyle sokağa çıkmalarına kısıtlama getirilen vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor.


Vefa Sosyal Destek Grubu, gelen ihbarlar doğrultusunda evde tek başına yaşayan 65 yaş ve üstü yaşlıların ihtiyaçları karşılıyor. Hizan Kaymakamlığı, Hizan Devlet Hastanesi Sağlık Bakım Hizmeti ekipleri, ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde yaşlılara ulaşıyor.


İlçe merkezinde ikamet eden ve bulundukları ikametten dışarı çıkamayan yaşlılara ihtiyaç malzemeleri hazırlanarak teslim edilrken, Hizan Devlet Hastanesinde görevli doktor ve sağlık ekipleri de yaşlıların sağlık kontrollerini yapıyor.


Yaşlılar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar, devletin kendilerini yalnız bırakmadığını söyleyerek yetkililere teşekkür etti. - BİTLİS

Hizan Kaymakamlığı, Bitlis, Hizan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 03:19 Kaynak: İHA

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