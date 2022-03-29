Hizan'da voleybol turnuvası sona erdi - Son Dakika
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Hizan'da voleybol turnuvası sona erdi

29.03.2022 12:42
Hizan'da voleybol turnuvası sona erdi

Hizan Kaymakamlığı ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce düzenlenen voleybol turnuvası sona erdi.

Hizan Kaymakamlığı ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce düzenlenen voleybol turnuvası sona erdi.

Salon sporlarının geliştirilmesi ve vatandaşların spora ilgisini artırmak amacıyla 10 takımın katılımıyla düzenlenen turnuvanın final müsabakasında, Aydın Tekstil ve Kaybedenler Kulübü karşılaştı.

Çekişmeli geçen maçı kazanan Aydın Tekstil'e, Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek şampiyonluk kupasını verdi.

Yelek, ilçedeki sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere her zaman destek verdiklerini belirterek, "Güzel bir atmosferde oynanan turnuvaya katılan tüm takımlara teşekkür ediyorum." dedi.

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Hizan Kaymakamlığı, Hisarcık, voleybol, Hizan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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