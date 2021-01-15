Hizan'da yaralı köpeği gençlik merkezi çalışanları sahiplendi - Son Dakika

Bitlis'in Hizan ilçesinde yaralı halde bulunan köpek yavrusu tedavi altına alındı.

İlçe Gençlik Merkezi çalışanları sokakta yaralı halde buldukları yavru köpeğin Tatvan Rehabilitasyon Merkezinde tedavi edilmesini sağladı.

Merkez bahçesinde bir kulübe yapan gençler, "Zeytin" ismini verdikleri köpeği sahiplendi.

Gençlik Merkezi Lideri Murat Aydın, yaptığı açıklamada, iyileşene kadar yavru köpeği misafir edeceklerini söyledi.

Gençlerden Şerif Ekinci de havaların soğudu kış aylarında sokak hayvanlarına sahip çıkılması gerektiğini belirterek, "Gönüllü olarak veteriner arkadaşımız bakımını günlük yapıyor. Kimsenin zarar veremeyeceği güvenli bir alanda kulübesini kurduk. Dilerim herkes bu vicdana sahip olur, bütün canlılara elinden geldiği kadar destek olur. Sevimli dostumuza Zeytin adını verdik." dedi.