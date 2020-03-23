Hizan'da yaşlıların ihtiyaçlarını "Vefa Sosyal Destek Ekibi" karşılıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hizan'da yaşlıların ihtiyaçlarını 'Vefa Sosyal Destek Ekibi' karşılıyor - Son Dakika

Hizan'da yaşlıların ihtiyaçlarını "Vefa Sosyal Destek Ekibi" karşılıyor

15 dakika önce

Bitlis'in Hizan Kaymakamlığı bünyesinde kurulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" ekipleri, yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlananların ihtiyaçlarını karşılıyor.

Hizan'da yaşlıların ihtiyaçlarını

Bitlis'in Hizan Kaymakamlığı bünyesinde kurulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" ekipleri, yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlananların ihtiyaçlarını karşılıyor.

Ekipler, gelen ihbarlar doğrultusunda 65 yaş ve üstü bireyler ve kronik hastalığı olanların çağrılarını değerlendiriyor.

Talepler doğrultusunda alınan market ve eczane ihtiyaçları, söz konusu bireylerin evlerine götürülerek teslim ediliyor.

Hizan Devlet Hastanesinde görevli doktor ve sağlık ekipleri de yaşlıların sağlık kontrollerini yapıyor.

Hizan Kaymakamlığı, Bitlis, Hizan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 03:42 Kaynak: AA

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