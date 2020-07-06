Hizan'da yol kontrolünde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi - Son Dakika

BİTLİS'in Hizan ilçesinde yapılan yol kontrolleri sırasında arama yapılan 3 araçta uzun namlulu silah ve mühimmat ele geçirildi. Gözaltına alınan toplam 6 kişi hakkında 'Terör Örgütüne Yardım/Yataklık Etmek ve 6136 sayılı Kanununa Muhalefet' suçlarından işlem yapıldığı belirtildi.

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışmalar sonucu Hizan İlçesi'nin Sağınlı-Ballı köy yolunda 3 ve 5 Temmuz'da yol kontrolü uygulaması yaptı. Yol kontrollerinde durdurulan 3 araçta yapılan aramalarda 5 kaleşnikof piyade tüfeği, 1 FN-FALL marka uzun namlulu silah, bin 294 adet 7,62 mm çapında fişek, 25 adet 7,65 mm tabanca fişeği, 17 kaleşnikof şarjörü, 4 FN-FALL marka uzun namlulu silaha ait şarjör ve 1 hücum yeleği ele geçirildi. Ele geçirilen silah ve mühimmatlarla igili gözaltına alınan 6 kişi hakkında 'Terör Örgütüne Yardım/Yataklık Etmek ve 6136 sayılı Kanununa Muhalefet' suçlarından işlem yapıldığı belirtildi.