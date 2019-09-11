Hizan'daki kazada hayatını kaybedenler defnedildi

Hayatını kaybedenler yan yana açılan mezarlara defnedildi

BİTLİS - Bitlis'in Hizan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 10 kişi gözyaşları arasında toprağa verildi.

Edinilen bilgiye göre kaza, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Kalkanlı köyü yakınlarında meydana geldi. Eyüphan Taş yönetimindeki 65 AZ 282 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Feci kazada 10 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla Hizan, Bitlis ve Tatvan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

"Cenazeler yan yana defnedildi"

Kazada hayatını kaybeden 6'sı çocuk 10 kişi, merkez camiinde kılınan cenaze namazının ardından büyük bir kalabalık eşliğinde ilçedeki Gayda mezarlığına getirilerek yan yana kazılan mezarlıkta defnedildi. Ölenlerden Tarhan ailesinden 5 kişinin İstanbul'da yaşadığı, amcalarının vefat etmesi nedeniyle köye taziye ziyaretine geldikleri, kazada 5 kişiden 3'ünün hayatını kaybettiği öğrenildi.