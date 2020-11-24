Hizan'daki sporcular yüzme havuzuna götürüldü - Son Dakika

Bitlis'in Hizan ilçesinde bir grup sporcu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen etkinlik kapsamında havuzda yüzmenin keyfini yaşadı.

Hizan'daki güreş ile badminton takımı sporcuları, öğretmenleri eşliğinde il merkezindeki yüzme havuzuna getirildi.

Görevlilerin nezaretinde yüzen sporcular, oyunlar oynayarak eğlenceli anlar yaşadı.

Hizan Gençlik Merkezi Müdürü Erkan Doymaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, sportif faaliyetlerle devlete ve millete hayırlı bireyler yetiştirmeyi amaçladıklarını belirtti.

Doymaz, "Sporcularımızı, Bitlis Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki yüzme havuzuna götürerek mutluluklarına ortak olduk. Pandemi sürecinde ne yazık ki öğrencilerimiz okul sıralarından uzak kalmakta. Bizde öğrencilerimizin yeteneklerinin artmasına yönelik çalışma yapıyoruz. Desteklerini esirgemeyen Kaymakamımız Muhammed İkbal Yelek'e ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne teşekkür ediyorum." dedi.