Son Dakika Haberleri: Hizan Esnafından Kardan Camii

Hizan Esnafından Kardan Camii

1 saat önce

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Hizan ilçesinde etkili olan yağışlardan dolayı iş yapamayan esnaf, kardan camii yaparak günlerini geçirdiler.

Hizan Esnafından Kardan Camii, System.String[]
BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Hizan ilçesinde etkili olan yağışlardan dolayı iş yapamayan esnaf, kardan camii yaparak günlerini geçirdiler.

Köy yollarının kapalı olması nedeniyle satış yapamayan esnaf, iş yerinin önünde biriken karları toplayıp kardan camii yaptı. Yaptığı kardan camiye minareler de yaptıran esnaf, vatandaşlardan büyük ilgi gördü.

Esnaf Orhan Üste, kardan adam yerine farklı bir şey yapmak istediğini belirterek, "Kardan dolayı işlerimizde durgunluk vardı. Biz de can sıkıntısını gidermek için böyle bir şey yapmak istedik. Herkes kardan adam yapıyor. Bu sefer cami yapalım dedik. Güzel oldu. Vatandaşlar da ilgi gösteriyor" dedi. - BİTLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 09:16 Kaynak: İHA

Bitlis, Hizan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İZBAN Grevi, Cumhurbaşkanı Kararı ile 60 Gün Ertelendi Türkiye Şampiyonu Milli Sporcu, Mazot Çalarken Yakalandı

Park Ettiği Otomobilinde Hırsızı Görünce Neye Uğradığını Şaşırdı Son Dakika! İşverenlerin Çalışanlar İçin Ödediği İşsizlik Sigortası Payı Yüzde 1'e İndirildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2019 10:57:46. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hizan Esnafından Kardan Camii
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]