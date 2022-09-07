Şehit ve gazi yakınlarından Kaymakam Özçelik'e ziyaret - Son Dakika
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Şehit ve gazi yakınlarından Kaymakam Özçelik'e ziyaret

07.09.2022 16:41
Şehit ve gazi yakınlarından Kaymakam Özçelik'e ziyaret

Hizan Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Dernek Başkanı Methi Özdemir, yönetim kurulu üyeleri ile şehit ve gazi yakınları Kaymakam Nurhalil Özçelik'i makamında ziyaret etti.

Hizan Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Dernek Başkanı Methi Özdemir, yönetim kurulu üyeleri ile şehit ve gazi yakınları Kaymakam Nurhalil Özçelik'i makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Özçelik, şehit aileleri ve gazilerin, devletin ve milletin göz bebeği olduğunu söyleyerek, daima onların yanında olduklarını belirtti.

Özdemir de yeni göreve başlayan Kaymakam Özçelik'e görevinin hayırlı olması temennisinde bulunarak derneğin faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şehit ve gazi yakınlarından Kaymakam Özçelik'e ziyaret - Son Dakika

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