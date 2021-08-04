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Hizan'ın 2 bin 700 rakımlı yaylalarında doğal bal üretimi - Son Dakika

Hizan'ın 2 bin 700 rakımlı yaylalarında doğal bal üretimi

04.08.2021 09:37

Hizan'ın 2 bin 700 rakımlı yaylalarında doğal bal üretimi Bitlis'in Hizan ilçesinde uzun yıllardır arıcılıkla uğraşan Şerif Ekinci ve Erhan Çetin isimli iki ortak, 2 bin 700 rakımlı yaylada tamamen doğal karakovan balı üretimi gerçekleştiriyor.

Hizan'ın 2 bin 700 rakımlı yaylalarında doğal bal üretimi

BİTLİS - Bitlis'in Hizan ilçesinde uzun yıllardır arıcılıkla uğraşan Şerif Ekinci ve Erhan Çetin isimli iki ortak, 2 bin 700 rakımlı yaylada tamamen doğal karakovan balı üretimi gerçekleştiriyor.

Daha kaliteli bal üretimi ve tüketimi için yola çıkan iki ortak, "Hobi Karakovan" adını verdikleri sözleşmeli karakovan projesi için kolları sıvadı. Hizan Bal Üreticileri Birliğinin ekipman desteği ve kendi öz sermayeleri ile kaynak oluşturup çalışmalara başlayan iki ortak, 116 kovan ile işe başladı. Satın aldıkları kovanları tek tek Hizan ilçe merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta bulunan Çalışkanlar köyünün 2 bin 700 rakımdaki yaylasına taşıyan iki ortak, burada tamamen doğal ve katkısız bal üretimi gerçekleştiriyor. "Dünyanın neresinde olursan ol sende arı sahibi ol" sloganıyla yola çıkan iki ortak, Hizan'ın florası zengin yüksek rakımlı yaylalarında tamamen doğal ve katkısız karakovan balı üretmeyi amaçlıyor. Şimdiden birçok kovanı sözleşme ile doğal bal tüketmek isteyen vatandaşlara kiralayan ortaklar, bu sayıyı önümüzdeki yıl iki katına çıkarmayı hedefliyor.

İki ortak olarak uzun yıllardır Hizan'da arıcılıkla ilgilendiklerini belirten Şerif Ekinci, 2 bin 700 rakımlı yaylalarda tamamen doğal, hakiki ve katkısız bal üretimi gerçekleştirdiklerini söyledi. İşe 116 kovan ile başladıklarını belirten Ekinci, piyasada yer alan ucuz, katkılı ve kalitesiz balların insan sağlığını tehdit ettiğine vurgu yaparak, dünyanın en kaliteli karakovan balını üretmek için yüksek rakımlı yaylaların yolunu tuttuklarını belirtti. Hizan yaylalarının florasının oldukça zengin olduğuna dikkat çeken Ekinci, "Ortağım Erhan Çetin ile birlikte Hizan ilçesinde arıcılık yapıyoruz. Maalesef besleyici ve vitamin değerleri çok yüksek olan ve hastalıklara şifa olan bir gıda olan bala çok güven kalmadı. Bizlerde insanların doğal bal tüketmesi noktasında böyle bir projeye gereksinim duyduk. Nasıl daha kaliteli bal üretimi yapabiliriz diye düşünürken bunu bir proje dönüştürdük. 'Hobi Karakovan' adını verdiğimiz projemizi, 'Dünyanın neresinde olursan ol sende arı sahibi ol' sloganıyla hayata geçirdik. Bu projemiz kapsamında 116 adet kovan satın alarak işe başladık. Satın almış olduğumuz bu kovanlarımızı da tamamen doğal, hakiki ve katkısız bal üretimi gerçekleştirebilmek adına Hizan ilçemize yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta bulunan Çalışkanlar köyünün 2 bin 700 rakımdaki yaylasına taşıdık. Kovanlar sahiplendirildikten sonra asla kimyasal ilaçlar ya da katkı maddeleri verilmiyor. Hastalıklarla mücadele konusunda bile doğal bitkilerden oluşan ilaçlar kullanılıyor. İsteyen herkesin doğal bal tüketmeye hakkı olduğuna inanıyoruz. Bu proje ile isteyen herkes Hizan'ın 2 bin 700 rakımlı yaylalarında kovan sahibi olabilir ve doğal bal tüketebilir. Bu proje ile ayrıca arıcılık yapmaya fırsat bulamayan diğer insanları kovan sahibi yapıp onlara kendi kovanlarından doğal bal yemelerine olanak sağlamış oluyoruz. Piyasada yer alan ucuz, katkılı ve kalitesiz ballar insan sağlığını tehdit ettiği gibi bal yoluyla vücuda giren kimyasalların vücuttan atılması da birkaç yılı bulabiliyor. Kasım ayına kadar burada bal üretimi yapıp, ilk hasadımızı bu ay içerisinde gerçekleştirmiş olacağız. Normal şartlarda katkı maddeleriyle çok daha fazla verim alınabilirken, bizler bunu tamamen doğal yaptığımız için her bir kovanımızdan minimum 3 kilo, maksimum 6 kilo civarında bal elde etmiş olacağız. Şu an bulunduğumuz bu yaylamız 2 bin 700 rakımlı bir yayla ve florası oldukça zengin bir bölge. Burada üretilecek ballar haliyle hem kaliteli hem de oldukça sağlıklı ballar olacak. Bu kaliteli ballarımızdan istifade etmek isteyen vatandaşlarımız da projemize dahil olup, istedikleri kovanı satın alabilirler. Satın alınan kovanın tüm bakımları tarafımızca yapılmaktadır. Proje dahilinde kovan satın alan kişiler yıl sonunda isterlerse gelip burada hasadı yerinde takip edebilir ya da isterlerse video konferans yolu ile hasadı kendilerine izletebiliyoruz. Ben bu vesile ile projeye katkılarından dolayı Hizan Bal Üreticileri Birliğine de teşekkür ediyorum. Projemizden istifade etmek isteyen vatandaşlarımız Hizan Bal Üreticileri Birliği aracılıyla bizlere ulaşabilirler" diye konuştu.

Hizan'ın 2 bin 700 rakımlı yaylalarında doğal bal üretimi
Hizan'ın 2 bin 700 rakımlı yaylalarında doğal bal üretimi
Hizan'ın 2 bin 700 rakımlı yaylalarında doğal bal üretimi
Hizan'ın 2 bin 700 rakımlı yaylalarında doğal bal üretimi
Hizan'ın 2 bin 700 rakımlı yaylalarında doğal bal üretimi
Hizan'ın 2 bin 700 rakımlı yaylalarında doğal bal üretimi
Hizan'ın 2 bin 700 rakımlı yaylalarında doğal bal üretimi
Hizan'ın 2 bin 700 rakımlı yaylalarında doğal bal üretimi
Hizan'ın 2 bin 700 rakımlı yaylalarında doğal bal üretimi
Hizan'ın 2 bin 700 rakımlı yaylalarında doğal bal üretimi
Hizan'ın 2 bin 700 rakımlı yaylalarında doğal bal üretimi
Hizan'ın 2 bin 700 rakımlı yaylalarında doğal bal üretimi
Hizan'ın 2 bin 700 rakımlı yaylalarında doğal bal üretimi

Ekinci, Bitlis, Kovan, Hizan, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Hizan'ın 2 bin 700 rakımlı yaylalarında doğal bal üretimi - Son Dakika Ekonomi


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