Son Dakika Haberleri: Hizan'ın Taş Evlerinin Manzarası Kışın Bir Başka Güzel

Hizan'ın Taş Evlerinin Manzarası Kışın Bir Başka Güzel

14 dakika önce

Bitlis'in Hizan ilçesinde yüksek dağların yamaçlarında ve derin vadilerde, art arda sıralı şekilde yapılmış merdiveni andıran karla kaplı taş evler, güzel görüntüler oluşturuyorİlçeye bağlı köylerdeki yüksek dağların yamaçlarında ve derin vadilerde taştan yapılmış evler, ilginç görüntüsüyle...

Hizan'ın Taş Evlerinin Manzarası Kışın Bir Başka Güzel, System.String[]
Bitlis'in Hizan ilçesinde yüksek dağların yamaçlarında ve derin vadilerde, art arda sıralı şekilde yapılmış merdiveni andıran karla kaplı taş evler, güzel görüntüler oluşturuyor

İlçeye bağlı köylerdeki yüksek dağların yamaçlarında ve derin vadilerde taştan yapılmış evler, ilginç görüntüsüyle dikkati çekiyor.

Kar yağışıyla beyaz örtüyle kaplanan, her mevsim farklı güzelliğe bürünerek adeta doğayla bütünleşen taş evler, yerli ve yabancı turistler ile fotoğraf sanatçılarından ilgi görüyor.

Ahşap, taş, çamur ve saman karışımı kullanılarak inşa edilmiş taş evler, kışın sıcak yazın ise serin tutma özelliğine sahip.

"Taş evler kışın ayrı bir güzellik sergiliyor"

Hizan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Bülent Hamitoğlu, yaptığı açıklamada, bölgenin her mevsim farklı bir güzelliğe büründüğünü söyledi.

Hizan'ın doğal güzelliklerinin ve taş evlerinin yerli ve yabancı misafirler ile fotoğraf sanatçılarından ilgi gördüğünü ifade eden Hamitoğlu, şöyle konuştu:

"Her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünen ilçemizde özellikle köylerimizdeki taş evler büyük ilgi görüyor. Dağların yamaçlarında kurulu taş evlerin kışın da karla bütünleşmesi ayrı bir güzellik sergiliyor. İlçemizin doğal güzelliklerini tanıtmak amacıyla kaymakamlık olarak 4 kez ulusal fotoğraf yarışması düzenledik. Herkesi bu güzel ilçemizi görmeye davet ediyoruz"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 12:22 Kaynak: AA

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