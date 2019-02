Hizan'ın Taş Evlerinin Manzarası Kışın Bir Başka Güzel

Bitlis'in Hizan ilçesinde yüksek dağların yamaçlarında ve derin vadilerde, art arda sıralı şekilde yapılmış merdiveni andıran karla kaplı taş evler, güzel görüntüler oluşturuyorİlçeye bağlı köylerdeki yüksek dağların yamaçlarında ve derin vadilerde taştan yapılmış evler, ilginç görüntüsüyle...

Bitlis'in Hizan ilçesinde yüksek dağların yamaçlarında ve derin vadilerde, art arda sıralı şekilde yapılmış merdiveni andıran karla kaplı taş evler, güzel görüntüler oluşturuyor



İlçeye bağlı köylerdeki yüksek dağların yamaçlarında ve derin vadilerde taştan yapılmış evler, ilginç görüntüsüyle dikkati çekiyor.



Kar yağışıyla beyaz örtüyle kaplanan, her mevsim farklı güzelliğe bürünerek adeta doğayla bütünleşen taş evler, yerli ve yabancı turistler ile fotoğraf sanatçılarından ilgi görüyor.



Ahşap, taş, çamur ve saman karışımı kullanılarak inşa edilmiş taş evler, kışın sıcak yazın ise serin tutma özelliğine sahip.



"Taş evler kışın ayrı bir güzellik sergiliyor"



Hizan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Bülent Hamitoğlu, yaptığı açıklamada, bölgenin her mevsim farklı bir güzelliğe büründüğünü söyledi.



Hizan'ın doğal güzelliklerinin ve taş evlerinin yerli ve yabancı misafirler ile fotoğraf sanatçılarından ilgi gördüğünü ifade eden Hamitoğlu, şöyle konuştu:



"Her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünen ilçemizde özellikle köylerimizdeki taş evler büyük ilgi görüyor. Dağların yamaçlarında kurulu taş evlerin kışın da karla bütünleşmesi ayrı bir güzellik sergiliyor. İlçemizin doğal güzelliklerini tanıtmak amacıyla kaymakamlık olarak 4 kez ulusal fotoğraf yarışması düzenledik. Herkesi bu güzel ilçemizi görmeye davet ediyoruz"

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Vatandaşa Kötü Haber! Kış Aylarının Vazgeçilmez Meyvesine Zam Geliyor

Son Dakika! Trump'ın INF'den Çekilme Karına Putin'den Yanıt: Bizde Çekileceğiz

İnternet Dolandırıcılarının Yeni Hedefi Hayvanseverler

Bebeğini Öldürüp Peluş Ayının İçine Saklayan Cani Kadına 1 Yıl Hapis Verildi