Hizan Kaymakam Yelek, şehit ailesiyle iftar yaptı - Son Dakika
Üye Girişi

Hizan Kaymakam Yelek, şehit ailesiyle iftar yaptı

07.04.2022 22:55
Hizan Kaymakam Yelek, şehit ailesiyle iftar yaptı

Bitlis'in Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, Yenikent Mahallesi'nde ikamet eden şehit Sinan Aktaş'ın ailesiyle iftar yaptı.

Bitlis'in Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, Yenikent Mahallesi'nde ikamet eden şehit Sinan Aktaş'ın ailesiyle iftar yaptı.

Aile fertleriyle yakından ilgilenerek taleplerini dinleyen Yelek, her zaman şehit yakınlarının yanında olduklarını söyledi.

Ülkenin birlik ve bütünlüğünü kimsenin bozamayacağını ifade eden Yelek, şöyle konuştu:

"Şehitlerimiz olduğu zaman ateş sadece o ailenin değil, milletin bağrına düşüyor. Allah katında şehitlik, peygamberlikten sonra gelen en yüksek makamdır ve onun yeri cennettir. Şehitlerimizin emanetleri olan sizlerin daha mutlu olabilmeniz, şehitlerimizin yokluğunu hissetmemeniz için bu özel günleri vesile kılarak bir araya gelmeyi istiyoruz. Yöneticiler olarak bizlere düşen, bu topraklar uğruna, vatan uğruna, bayrak uğruna, din uğruna canını veren şehitlerimizin yakınlarının yanında olmaktır."

Kaymakam Yelek'e, İlçe Emniyet Amiri Mahmut Metin Eyidoğan ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mustafa Korkmaz eşlik etti.

YORUMLAR
500
Seferihisar'da şehit yakınları ve gaziler iftarda buluştu Seferihisar'da şehit yakınları ve gaziler iftarda buluştu Hizan'da 'Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı' düzenlendi Hizan'da 'Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı' düzenlendi

Sinan Aktaş, Bitlis, Hizan, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hizan Kaymakam Yelek, şehit ailesiyle iftar yaptı - Son Dakika


Son Dakika
22:56 AK Parti Gençlik Kolları'ndan tepki çeken sahur paylaşımı! Hemen kaldırılması istendi
22:42 İsrail'in başkenti Tel Aviv'e silahlı saldırı düzenlendi! 2 kişi öldü, en az 4 kişi yaralandı
22:34 Orkun Kökçü, Avrupa'yı kendine hayran bırakmaya devam ediyor
22:32 Bakan Koca: Nisa bebeğin beyin ölümü tespit edilmedi ancak genel durumu ciddi
22:06 Süper Lig'de Gaziantep-FK-Trabzonspor maçı ertelendi
21:34 Ronaldo kendisini eleştiren efsane futbolcuları sosyal medyada rezil etti
21:21 Ümit Özdağ: Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonra en iyi AK Partilidir
21:12 Cübbeli Ahmet: Namaz kılmayanlarınki kabul olmaz
20:46 Kremlin Sözcüsü Peskov: Ukrayna ile savaşta önemli askeri kayıplarımız var, bizim için büyük bir trajedi
20:36 Trabzonsporlu futbolcuyu tokatlayan Larin'e verilen ceza belli oldu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2022 23:01:21. #1.11#
SON DAKİKA: Hizan Kaymakam Yelek, şehit ailesiyle iftar yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement