Hizan Kaymakamı Köleoğlu şehit ailelerini ziyaret etti - Son Dakika

Hizan Kaymakamı Mustafa Köleoğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla şehit ailelerini ziyaret etti.

Köleoğlu, ilçeye bağlı Bahçelievler ve Kültür Mahallesi'nde ikamet eden şehit aileleriyle bir araya geldi, bayramlarını kutladı.

Ailelerle bir süre sohbet eden Köleoğlu, bir evlatları olarak onların acılarını ellerinden geldiğince hafifletmeye çalıştıklarını söyledi.

"Şehitlerimizin aileleri bizlere emanettir, bizler de onların manevi evlatlarıyız." diyen Köleoğlu, şöyle konuştu:

"Vatanımızın bölünmez bütünlüğü, milletimizin huzur ve refahı için canlarını veren şehitlerimizin hakları ödenemez. Şehitlerimizden geriye kalan ailelerimiz şehitlerimizin kıymetli emanetleridir. Bu emanete sahip çıkmak, devlet ve milletimiz olarak boynumuzun borcudur. Bizler her zaman şehit ailelerimizin yanındayız."

Köleoğlu'na, İlçe Jandarma Tabur Komutanı Bahadır Seferoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Abdülkadir Yağar, İlçe Emniyet Amiri Vekili Mehmet Esenbuga ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mustafa Korkmaz eşlik etti.