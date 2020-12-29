Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek'ten üs bölgesine ziyaret - Son Dakika

Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, Panor Dağı'nda yapımı tamamlanan üs bölgesinde incelemelerde bulundu.

İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Abdulkadir Yağar, Tabur Komutanı Binbaşı Bahadır Seferoğlu ve Emniyet Amiri Erbil Başar tarafından karşılanan Yelek, burada görevli askeri personel ve güvenlik korucularıyla bir araya geldi.

Kaymakamlık tarafından yaptırılan üs bölgesini inceleyen Yelek, güvenlik güçleriyle bir süre sohbet etti.

Yelek, en fazla birlik ve beraberliği korumaya ihtiyaç duyulduğunu belirterek, "Amacımız vatandaşlarımıza en iyi şekilde hizmet etmektir. Devletimizin kurum ve kuruluşları bu yönde büyük gayret sarf ediyor. Devletin birliği ve bütünlüğü ile vatandaşın huzur ve güveni için gece gündüz demeden zor şartlarda büyük bir özveri ve fedakarlıkla görevlerini icra eden asker ve korucularımıza teşekkür ediyorum, görevlerinde kolaylıklar diliyorum." ifadelerini kullandı.