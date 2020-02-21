Hizan Kaymakamı Mustafa Köleoğlu, hane ziyaretlerinde bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hizan Kaymakamı Mustafa Köleoğlu, hane ziyaretlerinde bulundu - Son Dakika

Hizan Kaymakamı Mustafa Köleoğlu, hane ziyaretlerinde bulundu

6 saat önce

Bitlis'in Hizan İlçe Kaymakamı Mustafa Köleoğlu, vatandaşların evlerine giderek hane ziyaretinde bulundu.

Hizan Kaymakamı Mustafa Köleoğlu, hane ziyaretlerinde bulundu, System.String[]

Bitlis'in Hizan İlçe Kaymakamı Mustafa Köleoğlu, vatandaşların evlerine giderek hane ziyaretinde bulundu.


Hizan İlçe Kaymakamı Mustafa Köleoğlu, Merkez ve Şahintepe Mahallelerinde bulunan vatandaşların evine konuk oldu. Vatandaşların hatırını sorup problemlerini yerinde dinleyen Kaymakam Köleoğlu, yaptığı açıklamada "Bizler devletimizin hizmetlerini ülkemizin en ücra köşesinde de olsa vatandaşlarımıza ulaştırmak için görevlendirildik. Sizler evlerinizde rahatsanız bizler de rahatız" dedi. Ziyaretlerde Kaymakam Köleoğlu'na Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mustafa Korkmaz da eşlik etti. - BİTLİS

Mustafa Köleoğlu, Bitlis, Hizan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 10:44 Kaynak: İHA
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