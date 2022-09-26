Hizan'da "Çocukların Eğitim Süreçlerinin Güvenliği" toplantısı yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Hizan'da "Çocukların Eğitim Süreçlerinin Güvenliği" toplantısı yapıldı

26.09.2022 22:04
Hizan'da "Çocukların Eğitim Süreçlerinin Güvenliği" toplantısı yapıldı

Hizan Kaymakamı Nurhalil Özçelik başkanlığında "Çocukların Eğitim Süreçlerinin Güvenliği" toplantısı düzenlendi.

Hizan Kaymakamı Nurhalil Özçelik başkanlığında "Çocukların Eğitim Süreçlerinin Güvenliği" toplantısı düzenlendi.

Kaymakamlıkta gerçekleştirilen toplantıda, çocuk ve gençlerin korunması ve eğitim öğretimlerini güvenli ortamda sürdürebilmesi konusu ele alındı.

Toplantıda, öğrencilerin kötü alışkanlıklardan uzak tutulması, okul servisleriyle huzur ve güven içinde okullarına gitmelerine ilişkin çalışmalar değerlendirildi.

YORUMLAR
500
Tüyler ürpeten olay! Minik kızını sapığa satan kadın, kızıyla cinsel ilişki görüntülerini de çekti Tüyler ürpeten olay! Minik kızını sapığa satan kadın, kızıyla cinsel ilişki görüntülerini de çekti HAKKARİ'DE KAYIP ALZHEİMER HASTASI KADIN, 6 GÜNDÜR ARANIYOR HAKKARİ'DE KAYIP ALZHEİMER HASTASI KADIN, 6 GÜNDÜR ARANIYOR
Kaynak: AA

Çocuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hizan'da 'Çocukların Eğitim Süreçlerinin Güvenliği' toplantısı yapıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
21:58 Dolar tüm zamanların zirvesine çıktı! 18,47 lirayı da aştı
21:53 Ukraynalı mülteciyi evine alıp 10 yıllık eşini terk etmişti! Son hareketi de olay oldu
21:19 İran'da olaylar çığırından çıktı! Hükümet yanlıları ile protestocular karşı karşıya geldi
21:16 Kayserispor'dan Barcelona'ya gitmişti! Emre Demir umduğunu bulamadı
21:05 CHP üyeliği 1 yıllığına askıya alınan Tanju Özcan kararı yargıya taşıyacağını belirtti
20:52 Ülkede sistem çöktü! Tüm Nijerya karanlıkta kaldı
20:41 Önder Karaveli sürprizi! Adanaspor yeni teknik direktörünü açıkladı
20:37 Yılan saldırısında hayatını kaybeden adamın son sözleri duygulandırdı
20:27 51 kadının hamile kalması için donör oldu! Yaptığı itiraf olay yarattı
20:13 Eski karısının mezarına giden adamın yaptıkları duyanları şaşkına çevirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2022 22:04:36. #1.13#
SON DAKİKA: Hizan'da "Çocukların Eğitim Süreçlerinin Güvenliği" toplantısı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement