Emniyet Müdürlüğü birimlerini gezerek personelle sohbet eden Özçelik, "Ülkemizin her köşesinde vatandaşımızın huzur ve güvenini sağlamak amacıyla gece gündüz demeden, özveriyle görev yapan güvenlik güçlerimize, emniyet teşkilatı mensuplarımıza başarılar diliyorum." dedi.

Kaynak: AA

Mahmut Metin, Hisarcık, Hizan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Hizan Kaymakamı Özçelik, ziyaretlerini sürdürüyor - Son Dakika

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