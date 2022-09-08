Köy sakinlerinin de sorun ve taleplerini dinleyen Özçelik'e, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Burhan Çolak ve İlçe Emniyet Amiri Mahmut Metin Eyidoğan eşlik etti.

Kaynak: AA

Jandarma, Hisarcık, Hizan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Hizan Kaymakamı Özçelik'in ziyaretleri - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.