Kaymakam Özçelik Özel Harekat polislerini ziyaret etti

Hizan Kaymakamı Nurhalil Özçelik, Özel Harekat Güvenlik Noktasındaki polisleri ziyaret etti.

Alınan güvenlik tedbirleri ve çalışmalar hakkında bilgi alan Özçelik, ülkede huzur ve güveni sağlamak için gece gündüz çalışan polislere büyük görevlerin düştüğünü belirtti.

Özçelik, "Bu görevi en iyi şekilde ve büyük zorluklarla yürüten polislerimizin Allah yardımcısı olsun. Görevini Türk Bayrağı'nın dalgalandığı her yerde yürüten özel harekat polislerimize ve tüm güvenlik güçlerimize kolaylıklar ve başarılar diliyorum." diye konuştu.

Özçelik'e, İlçe Jandarma Komando Tabur Komutanı Yarbay Muharrem Volkan Karalı, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Burhan Çolak ve İlçe Emniyet Müdürü Mahmut Metin Eyidoğan da eşlik etti.