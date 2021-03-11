Hizan Kaymakamı Yelek, 111 yaşındaki Makbule Özbay'ı ziyaret etti - Son Dakika

Bitlis'in Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, 111 yaşındaki Makbule Özbay'ı ziyaret etti, Miraç Kandili'ni kutladı.

Esenler köyünde yaşayan Özbay'ın evine giden Yelek, burada aile fertleriyle bir araya geldi, isteklerini dinledi.

Özbay ile sohbet eden Yelek, düzenli olarak vatandaşları evlerinde ziyaret edip talep ve sorunlarını dinlediklerini söyledi.

Büyüklerine saygı duyan bir toplum olduklarını belirten Yelek, "111 yaşındaki Makbule teyzemizi evinde ziyaret ederek hayır duasını aldık. Makbule teyzemizi sağlıklı görmekten büyük mutluluk duyduk. Şehit ve gazi annelerimizi de saygıyla anıyor, ellerinden öpüyorum. Her anne bizim için önemli ve değerlidir." dedi.