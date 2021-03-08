Hizan Kaymakamı Yelek, 79 yaşındaki kadını evinde ziyaret etti - Son Dakika

Bitlis'in Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla 79 yaşındaki Binefş İlbaş'ı evinde ziyaret ederek, gününü kutladı.

Bahçelievler Mahallesi'nde yaşayan İlbaş'ın evine giden Yelek, aile bireyleriyle sohbet etti.

Yelek, yaptığı açıklamada, Kurtuluş Savaşı'nın görünmez kahramanları olan Türk kadınlarının vatan, bayrak ve millet sevdasıyla yetiştirdikleri evlatlarını cepheye gönderdiklerini, bununla da kalmayıp kendilerinin de düşmana karşı savaştığını söyledi.

Yelek, şunları kaydetti:

"Milli mücadelede ve 15 Temmuz'da gösterdikleri fedakarlık ve vatanseverlik örneğiyle vatanımızın ve milletimizin istiklali için canlarını feda eden kahraman şehitlerimizin ve gazilerimizin fazilet timsali anneleri ile eşleri başta olmak üzere tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü en içten dileklerimle kutlar, sevgi ve saygılarımı sunarım."