Hizan Kaymakamı Yelek, aile ziyaretlerini sürdürüyor - Son Dakika

Bitlis'in Hizan ilçesinde Kaymakam Muhammed İkbal Yelek, aileleri ziyaret ederek sorun ve taleplerini dinliyor.
Bu kapsamda Esentepe Mahallesi'nde yaşayan Sehelnaz Özdemir'e misafir olan Yelek, aile fertleriyle bir araya geldi.
Sosyal devlet ilkesinin gereği olarak aile ziyaretlerini aksatmamaya önem verdiklerini belirten Yelek, toplumu oluşturan ailelerin refah düzeylerinin arttırılmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini aktardı.
Devletin şefkatli kollarının her zaman onları sardığını hissettirmeye çalıştıklarını dile getiren Yelek, "Ailemize misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederim. Evlatlarıyla birlikte sağlıklı, hayırlı ömürler diliyorum." dedi.
Kaynak: AA
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