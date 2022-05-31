Hizan Kaymakamı Yelek, il birincisi seçilen tiyatro ekibiyle araya geldi - Son Dakika
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Hizan Kaymakamı Yelek, il birincisi seçilen tiyatro ekibiyle araya geldi

31.05.2022 22:18
Hizan Kaymakamı Yelek, il birincisi seçilen tiyatro ekibiyle araya geldi

Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, Gençlik Merkezleri Arası Tiyatro Yarışmasında il birinciliğine seçilen Hizan Gençlik Merkezi tiyatro ekibiyle bir araya geldi.

Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, Gençlik Merkezleri Arası Tiyatro Yarışmasında il birinciliğine seçilen Hizan Gençlik Merkezi tiyatro ekibiyle bir araya geldi.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca gerçekleştirilen yarışmada il birincisi seçilen tiyatro ekibiyle buluşan Kaymakam Yelek, ekibi tebrik etti.

Tiyatro ekibinin, Kültür Merkezinde sahnelediği oyunu izleyen Yelek, 2 Haziran'da Malatya'da düzenlenecek bölge yarışmasında ekibe başarı diledi.

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Kaynak: AA

Muhammed İkbal, gençlik, Tiyatro, Güncel, Son Dakika

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