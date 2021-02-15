Hizan Kaymakamı Yelek, İmam Hatip Ortaokulunu ziyaret etti - Son Dakika

Bitlis'in Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, yüz yüze eğitimin başladığı İmam Hatip Ortaokulunu ziyaret etti.

Yeşilova Mahallesi'ndeki okula gelerek sınıfları dolaşan Yelek, sosyal mesafe, öğrencilerle sohbet etti, maske ve hijyen koşullarına dikkat edilmesi uyarısında bulundu.

Eğitim ve öğretimin sürdürülebilir olmasının öğretmen ve öğrenciler açısından önemli olduğunu belirten Yelek, şöyle dedi:

"Milli Eğitim Bakanlığımızın belirlediği kurallara uyarak, çocuklarımıza da burada alışkanlıklar kazandırarak hastalığın bulaşmasının önüne geçilmesi yönünde çalışmalar devam edecek. İnşallah en kısa sürede diğer çocuklarımızı da okullarımıza alarak normal süreçte eğitim öğretime devam edeceğiz. Tüm öğrenci ve öğretmenlerimize sağlıklı ve başarılı bir eğitim öğretim yılı diliyorum."