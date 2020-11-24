Hizan Kaymakamı Yelek'in, 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı - Son Dakika

Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yelek, mesajında, tüm Türkiye'de olduğu gibi Hizan'da da Öğretmenler Günü'nü kutlamanın sevinç ve heyecanını yaşadıklarını ifade etti.

Evrensel doğruları öğreten, aidiyeti güçlendiren, bilgiye erişilmesine ve kullanılmasına rehberlik eden öğretmenlere sadece bugün değil her zaman devlet ve millet olarak müteşekkir olduklarını ifade eden Yelek, şunları kaydetti:

"Ülkemizin kalkınması, gelişmesi ve daha müreffeh hale gelerek çağdaş ülkeler arasında hak ettiği yerini alması ancak ve sadece sizlerin fedakarca bilgi üretmeniz ve çocuklarımıza, gençlerimize aktarmanızla mümkün olabilecektir. Dolayısıyla sizler dün olduğu gibi bugün de değişimin, gelişimin, yenilenmenin ve daha ileri hedeflere doğru yürümenin anahtarı durumundasınız. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk 'Milletleri kurtaracak olanlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir' diyerek medeniyet yarışında en önemli gücün siz öğretmenlerimiz olduğuna işaret etmiştir."

Öğretmenliğin sadece okulda değil, hayatın her safhasında örnek davranışlar sergileyen erdemli kişilerin mesleği olduğunu aktaran Yelek, şöyle devam etti:

"Unutmayalım ki eğitim ordumuzun yüklendiği sorumluluk öylesine önemlidir ki yoğurup şekillendirdiği nesillerin başarı veya başarısızlıklarında öğretmenlerimizin verdiği eğitimin izleri görülecektir. Kendisini mesleğine adamış öğretmenlerimiz var oldukça eğitim ve öğretimde arzu ettiğimiz noktalara kısa sürede ulaşacağımızdan hiçbir şüphe duymuyorum. Bu duygularla sevgi, emek ve özveriyle yeni nesillere rehberlik eden öğretmenlerimizin, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Görevi başında şehit olan öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum."