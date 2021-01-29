Hizan Kaymakamı Yelek, Mesir Tepe Üs Bölgesi'ni ziyaret etti - Son Dakika

Bitlis'in Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, 2 bin 850 rakımlı Mesir Tepe Üs Bölgesi'ni ziyaret etti.

Yelek, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Abdulkadir Yağar ile gittiği üs bölgesinde, komutanlar, nöbet tutan asker ve güvenlik korucularıyla bir araya geldi.

Üs bölgesinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Yelek, gece ve gündüz demeden her türlü iklim koşullarında görev yapan asker ve güvenlik korucularına fedakarlıklarından dolayı teşekkür etti.

Yelek, "Devletin birliği ve bütünlüğü ile vatandaşın huzuru için gece gündüz demeden, zor şartlarda büyük bir özveri ve fedakarlıkla görev icra eden güvenlik güçlerimizin, vatandaşlarımızın güvenliğinin teminatı olduğunu gördük." dedi.