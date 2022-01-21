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Hizan Kaymakamı Yelek, öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu - Son Dakika

Hizan Kaymakamı Yelek, öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu

21.01.2022 11:44
Hizan Kaymakamı Yelek, öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu

Bitlis'in Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, 2021-2022 eğitim öğretim yılı yarıyıl tatili dolayısıyla Şehit Öğretmen Abdurrahman Nafiz Özbağrıaçık İlkokulu'nda öğrencilere karne dağıttı.

Bitlis'in Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, 2021-2022 eğitim öğretim yılı yarıyıl tatili dolayısıyla Şehit Öğretmen Abdurrahman Nafiz Özbağrıaçık İlkokulu'nda öğrencilere karne dağıttı.

Törende öğrencilerle sohbet eden Kaymakam Yelek, tatil süresinin iyi değerlendirilmesini istedi.

Yelek, şunları söyledi:

"Yarıyıl tatilinde iyi dinlenerek ikinci döneme zinde ve dinlenmiş bir şekilde başlayacaksınız. 15 günlük tatilde öğrendiklerimizi unutmayacak kadar ders çalışacak, bol bol kitap okuyup dinleneceksiniz. Ülkemizin geleceği olan öğrencilerimizi bilgili, donanımlı, milli ve manevi değerlere saygılı bireyler olarak geleceğe en iyi şekilde hazırlama gayretindeyiz. Ülkemizin yöneticileri olacak çocuklarımızı, ne kadar iyi yetiştirirsek, ülkemizin geleceği de o kadar aydınlık olacaktır. Bu vesile ile karne alan bütün öğrencilerimizi tebrik ediyor, ailelerine ve öğretmenlerine de teşekkür ediyorum"

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Muhammed İkbal, Öğretmen, Bitlis, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hizan Kaymakamı Yelek, öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hizan Kaymakamı Yelek, öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu - Son Dakika
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