Hizan Kaymakamı Yelek şehit ailesini ziyaret etti - Son Dakika

Bitlis'in Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, 1994 yılında ilçeye bağlı Yoğurtlu Köyü kırsalında PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen güvenlik kurucusu Yasin Karabaş'ın ailesini ziyaret etti.

Karabaş'ın ailesinin Kültür Mahallesi'ndeki evine giden Yelek, şehidin yakınlarıyla görüştü. sıkıntılarını dinledi.

Yelek, gazetecilere yaptığı açıklamada, devlet olarak her zaman şehit ailelerinin yanında olduklarını belirterek, "Şehitlerimizin emaneti ve hatıraları bizim için her zaman önceliklidir. Şehit ailelerinin derdiyle dertlenip sevinçleriyle mutlu oluyoruz. Devletimiz ve bayrağımız için canlarını feda eden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.

Şehidin ailesi de desteklerinden dolayı Yelek'e teşekkür etti.