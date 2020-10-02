Hizan Kaymakamı Yelek'ten güvenlik korucularına moral ziyareti - Son Dakika

Bitlis'in Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, üs bölgelerinde görev yapan güvenlik korucularına moral ziyaretinde bulundu.

İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Abdulkadir Yağar ile Panor Dağı yakınlarındaki üs bölgesine giden Yelek, burada görevli güvenlik korucularıyla sohbet etti.

Bölgedeki mevzileri gezerek nöbet tutan güvenlik korucularıyla bir süre sohbet eden Yelek, Yağar'dan yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bölgede fedakarca görev yapan koruculara başarılar dileyen Yelek, "Devletin birliği ve bütünlüğü ile vatandaşın huzuru için gece gündüz demeden zor şartlarda dahi büyük bir özveriyle görev yapan güvenlik güçlerinin, vatandaşlarımızın güvenliğinin teminatı olduğunu gördük." dedi.