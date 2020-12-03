Hizan Kaymakamı Yelek'ten köy ziyareti - Son Dakika

Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, ilçeye bağlı köyleri ziyaret ederek vatandaşların talep ve sorunlarını dinledi.

Köylerde yapılan çalışmaları da yerinde inceleyen Yelek, gördüğü eksikliklerin giderilmesi için ilgili birim amirlerine gerekli talimatları verdi.

Gayda köyünün Kayalar mezrasını ziyaret eden Yelek, köy sakinleriyle bir araya gelerek sohbet etti.

Kapılarının her zaman vatandaşlara açık olduğunu söyleyen Yelek, "Hedefimiz, ilçemizde yaşayan tüm vatandaşlarımızın yaşam koşullarını iyileştirmek ve en iyi şartlarda hayatlarını sürdürmelerini sağlamaktır. Bizim gayretlerimiz vatandaşlarımızın huzuru, refahı, mutluluğu ve aynı zamanda devletimizin onlara uzanan elleri olduğumuzu göstermek, onların her zaman yanında olduğumuzu bilmelerini sağlamaktır." diye konuştu.

Köy sakinleri ise ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Yelek'e teşekkür etti.

Yelek'e, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Abdulkadir Yağar da eşlik etti.