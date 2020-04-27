Hizan Kaymakamlığından vatandaşlara Kovid-19 uyarısı - Son Dakika

Virüsün yayılmaması için salgınla mücadelede alınan tedbirlere uyulması gerektiği kaydedilen açıklamada, "Hem kendimizin hem de sevdiklerimizin sağlığını korumak için zorunlu olmadıkça sokağa çıkmayalım. Belirtilen kurallara uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince idari para cezası uygulanacaktır." ifadelerine yer verildi.

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