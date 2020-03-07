Hizan Komando Taburundan dosta güven, düşman korku salan görüntüler - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hizan Komando Taburundan dosta güven, düşman korku salan görüntüler - Son Dakika

Hizan Komando Taburundan dosta güven, düşman korku salan görüntüler

6 saat önce

Bitlis'in Hizan ilçesindeki Komando Taburunun komando marşıyla çektiği droneli klip dosta güven, düşmana korku verdi.

Hizan Komando Taburundan dosta güven, düşman korku salan görüntüler, System.String[]

Bitlis'in Hizan ilçesindeki Komando Taburunun komando marşıyla çektiği droneli klip dosta güven, düşmana korku verdi.


Taburun helikopter pistinde bir araya gelerek hilal şekli oluşturan komandolar hep bir ağızdan komando marşını okudu. Hizan ilçe merkezinde bulunan Komando Taburunda görevli personellerin ve zırhlı araçların yer aldığı klipte hilal şekli alarak komando marşı okunuyor. Drone Pilotu Uzman Jandarma VI Kademeli Çavuş Erkan Külcü tarafından çekilen klipte zırhlı araçlar ve sis bombaları da yer aldı. Klip Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışında yaptığı konuşmadan 'Türk milleti çalışkandır, Türk milleti zekidir' sözüyle başlıyor. Daha sonra araçlar ve askeri personel ile birlikte ilçe merkezinden de görüntüler yer alıyor. - BİTLİS

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Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 01:58 Kaynak: İHA
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